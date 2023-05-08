التأكيد يأتي من إسبانيا .. ليونيل ميسي إلى الهلال ومعه صديقيه!

ثورة الهلال بعد خسارة آسيا بدأت!

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يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستحمل أخبارًا سعيدة تُعوض الهلاليين عن الفشل الرياضي الذي رافق الهلال هذا الموسم وخاصة خسارة دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

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برنامج "El Chiringuito" الإسباني ذائع الصيت أكد اليوم الإثنين أن ليونيل ميسي منح موافقته للهلال على اللعب له الموسم القادم عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ولم تُضف أي تفاصيل خاصة بمدة العقد أو الراتب لكن الكثير من المصادر رجحت أن عرض الزعيم وصل إلى 300-450 مليون يورو سنويًا.

"El Chiringuito" أضاف أن ميسي لن يصل الرياض لوحده، بل معه صديقه سيرجيو بوسكيتس عقب نهاية عقده مع برشلونة، مشيرة إلى أن نجم الوسط الإسباني سيُوقع عقدًا يمتد لعامين مع الهلال.

وبجانب ميسي وبوسكيتس، سينضم للهلال كذلك الظهير الأيسر جوردي ألبا لكن فقط في حال توصل لاتفاق مع البارسا على فسخ عقده بالتراضي والذي يمتد حتى صيف 2024.

يُشار إلى أن الهلال خسر هذا الموسم كأس العالم للأندية وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، كما خرج من حسابات التنافس على لقب الدوري، فيما سيواجه الوحدة يوم 12 مايو الجاري في نهائي كأس الملك.

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