التائه بعد الهلال .. الدوري الياباني ينتشل بافيتمبي جوميس رسميًا

المهاجم الفرنسي بلغ عامه الـ38 ولا يزال يواصل تحدياته..

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يبدأ الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي الأسبق، رحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، من بوابة الدوري الياباني، رسميًا، بدءًا من الموسم المقبل.

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الفرنسي كان صفقة حرة في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء عقده مع ناديه جلطة سراي التركي، والذي لم يرغب في التجديد له لموسم جديد، في ظل تراجع مستواه وبلوغه عامه الـ38.

وخلال الساعات الماضية، أعلن نادي كاواساكي فرونتال الحصول على توقيع جوميس بشكل رسمي، ليكون بوابته لأول تجربة له في الدوري الياباني.

ومن جانبه، أعرب جوميس عن سعادته بهذه الخطوة، إذ قال: "سعيد للغاية لأنني أصبح جزءًا من هذا النادي، أتمنى أن نقضي وقتًا رائعًا سويًا، وأن أنجح في إحراز المزيد من الأهداف وحصد البطولات مع الفريق".

جدير بالذكر أن الفرنسي رحل عن الزعيم في يناير 2022م، بعدما فسخ النادي عقده كي يتمكن من قيد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، لينضم بعدها لجلطة سراي.

لكن لم تكن عودة جوميس للفريق التركي جيدة، كما كانت تجربته الأولى خلال موسم 2017-2018م، إذ سجل 19 هدفًا فقط خلال 42 مباراة خلال موسم ونصف، وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

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