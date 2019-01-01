التاريخ في صالح المنتخب الياباني قبل مواجهة السعودية

المنتخب السعودي حل وصيفاً عن المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أهم مباراة للأخضر خلال العام الحالي، عندما يلتقي بالمنتخب الياباني في دور الــ16 من منافسات كأس آسيا 2019.

المنتخب السعودي حل وصيفاً عن المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط ، بينما حلت اليابان في صدارة المجموعة السادسة برصد 9 نقاط.

وتاريخيًا واجه المنتخب السعودي نظيره الياباني 13 مباراة حيث فاز الأخضر في 4 لقاءات وفاز المنتخب الياباني في 8 لقاءات فيما حضر التعادل في لقاء واحد كان هو الأول الذي جمع المنتخبين في تصفيات كأس العالم وأقيم بالدوحة خلال تصفيات 1994 وانتهى بالتعادل السلبي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ورقيما سجل المنتخب السعودي 12 هدف في شباك اليابان واستقبلت شباكه 22 هدفاً من الهجوم الياباني.

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ويعتبر مالك معاذ وياسر القحطاني صاحبا أعلى رصيد من أهداف الأخضر الدولية في شباك اليابان برصيد (هدفين) .

وبالتأكيد لا تنسى جماهير الكرة السعودية أخر أهداف الأخضر في مرمى الكمبيوتر الياباني والذي جاء عن طريق أقدام اللاعب فهد المولد، الذي سجل هدفاً صاروخياً صعد بالأخضر إلى كأس العالم 2018 حينها.

وكان أول لقاء جمع المنتخبين في دورة الألعاب الآسيوية 1990 ببكين وانتهى سعودياً بهدفي فهد الهريفي وخالد مسعد فإن الأخضر جلس بعدها 16 عاماً ليستعيد نغمة الفوز بعد ست مباريات تعادل في واحدة وخسر خمسة وكان ذلك في جدة خلال تصفيات كأس آسيا 2007 بهدف نظيف عن طريق صالح بشير.