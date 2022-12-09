"البليهي سينتصر في معركة التفاوض مع الهلال"

هل ينجح البليهي في فرض شروطه على نادي الهلال؟

يرى الإعلامي محمد الغامدي، أن علي البليهي مدافع نادي الهلال، سينتصر في مرحلة التفاوض مع ناديه، من أجل تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

نادي الهلال عرض على البليهي عقدًا لمدة موسم واحد، سيحصل فيه على 4.5 مليون ريال سعودي، ولكن اللاعب رفض وتمسك بالتوقيع على عقد مدته موسمين على أقل تقدير، والحصول على 10 ملايين ريال، وفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية.

الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "حرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد جاء في صالح علي البليهي، ويبدو أنه استغلها بذكاء، ومسألة توقيع آخر عقد لمدة سنة واحدة لن تجعل علي يوافق عليها".

وتابع: "علي البليهي يريد رقم يوازي ما يحصل عليه زملائه ويتناسب مع مستواه، وكل هذه الأمور تصب في مصلحته، وأتوقع أنه سينتصر في معركة التفاوض، لأنه لا يوجد شيء يصب في مصلحة نادي الهلال".

واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: "الشيء الثالث هو أن الهلال يعاني على المستوى الدفاعي، وليس من المعقول أن يُكمل الموسم بالكوري جانج هيون سو ومحمد جحفلي في الدفاع فقط".