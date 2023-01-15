البلطان: "جمهور النصر معتاد على أبو بلاش .. والشباب ليس جمعية خيرية"

أحمد رفعت
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khaled al baltan - shabab 2022al shabab twitter
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رئيس الشباب يُثير الجدل من جديد

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علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب، على رفع أسعار تذاكر مباراة ديربي الرياض أمام النصر، وأيضًا عن مصادر دخل ناديه المالية ومقارنته بمنافسيه في بطولة دوري روشن للمحترفين.

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وانتهى ديربي الرياض بالتعادل السلبي بين الشباب صاحب الأرض وضيفه النصر، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وقال البلطان خلال تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "هل من مطلوب أن لا يأتي للشباب أموال؟ حتى الموت لا أخلو من الحسد، ومن يحسدنا الأندية التي شبعت فلوسًا وتُهدر ماليًا، ونحن ناس مرتبون ماليًا، ما في مصلحتنا سنقوم به".

وعن غلاء أسعار التذاكر قال رئيس الشباب: "من يمنعه عشقه أو يمنعه 200 ريال لا يأتي إلى المباريات، ومباراة الاتحاد كانت نفس الأسعار وحضرها الجمهور بشكل أكبر".

وختم خالد البلطان تصريحاته متحدثًا عن جماهير النصر، حيث قال: "اليوم جمهور النصر لم يأت، وممكن لأنه جمهور معتاد على أبو بلاش، ونادي الشباب ليس جمعية خيرية".

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