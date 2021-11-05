البلطان: فوز الشباب على النصر "عادة" سنوية

لم يُفوت خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي الفوز على النصر في قمة الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون إطلاق تصريح جديد مثير للجدل.

البلطان كان قد أشعل الأمور في الموسم الماضي حين قال تعليقًا على طلب النصر إعادة مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الشباب 4-0 "إن أرادوا إعادة اللقاء نقبل وسنعيد الفوز بالأربعة".

تصريح رئيس الشباب جعل من مباراة الفريقين هذا الموسم تحدٍ كبير للفريقين، إذ أراد النصر الثأر ورد الاعتبار فيما كان هدف الشباب تأكيد الفوز والأفضلية.

الليوث استطاعت "افتراس" النصر والفوز عليه بهدف هتان باهبري، وقد علق البلطان على الفوز قائلًا "هذا الفوز هو عادة سنوية وصرفناها".

وقد أثار تصريحه استياء شريحة كبيرة من الجمهور النصراوي وطالب أحدهم في رسالة إلى الإعلامي وليد الفراج بتدخل لجنة الانضباط وعقابه، لكن رد الإعلامي السعودي كان صادمًا للمغرد.

الفراج استنكر تمامًا المطالبات بعقاب البلطان، إذ قال "التصريح عادي لكن هناك بعض الأشخاص الحساسين وهؤلاء يجب أن يبتعدون عن الرياضة، الرياضة تحتاج صدر واسع من جانب المشجعين لتحمل كل شيء، كرة القدم بها الطقطقة والانفعالات والاستفزازت، ولذا أنصح من لا يتحمل ذلك بالاتجاه لرياضة أخرى، هناك البولينج والبلياردو والتنس كذلك".

مغرد | لا تعزز لتصريحات البلطان ويجب معاقبته على هذا التصريح #وليد_الفراج : لا يجب معاقبته وفي الرياضة لازم يكون صدرك وسيع او ألعب بلياردو او تنس

يُشار إلى أن النصر خسر نقطته الثامنة على التوالي منذ خروجه من دوري أبطال آسيا بالسقوط أمام الهلال في مرسول بارك بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.