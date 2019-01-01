البلايلي: تلك مجرد البداية، نريد المضي بعيدًا في البطولة

نجم الجزائر يتحدث بعد الفوز على كينيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يوسف البلايلي رضاه عن انتصار منتخب بلاده الجزائر على كينيا في المباراة الأولى للفريقين في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

ونجح منتخب الخُضر في تخطي منافسه الكيني بهدفين دون رد أحرزهما بغداد بونجاح من ركلة جزاء ورياض محرز في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وقال نجم الترجي التونسي عقب المباراة أنه وزملاءه دخلوا المباراة بهدف الفوز وتفادي أي مفاجآت من المنتخب الكيني، مضيفًا "كنا نريد الفوز باللقاء وفزنا أداءً ونتيجة، أشكر اللاعبين والمدرب".

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أضاف "تلك مجرد البداية والقادم أفضل. لدينا الآن مواجهة السنغال المهمة يوم الخميس ونريد الفوز بها".

أضاف لقناة بي إن سبورتس "رأينا كيف أن كل الفرق تلعب كرة قدم جيدة، لذا أردنا تفادي أي مفاجآت، نجحنا في السيطرة على اللقاء وإدارته لصالحنا تمامًا".

أخيرًا وجه اللاعب التحية للجمهور الجزائري على مساندتهم الكبيرة للمنتخب في القاهرة، مؤكدًا أنهم سيعملون بجد ويبذلون قصارى جهدهم لإسعاد تلك الجماهير والمضي بعيدًا في البطولة.