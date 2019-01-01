الكشف عن موعد وصول البلايلي إلى جدة.. وسبب تأخره

أهلي جدة يدعم صفوفه بضم البلايلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن سبب تأخر وصول الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة إلى السعودية للانضمام لتدريبات الفريق.

وكان الأهلي قد ضم البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب سيصل إلى جدة مساء غدٍ الأربعاء بعد انتهاء فترة معسكر المنتخب الجزائري.

وأشارت التقارير أنه كان من المفترض أن يعود إلى جدة خلال الساعات الماضية إلا طلب جمال بلماضي المدير الفني الجزائري، بعقد جلسة فنية مع اللاعبين من أجل مجيء اللاعب للسعودية.

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وكان المنتخب الجزائري واجه نظيره البنيني، وديًا، أمس الإثنين، ضمن استعدادات محاربي الصحراء لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وبطولة إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويعد البلايلي من أبرز اللاعبين العرب في الفترة الأخيرة بعد ما قدمه في المواسم الأخيرة مع الترجي التونسي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا، ومساهمته في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2019.