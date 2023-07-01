البقاء على القمة والاعتزال في 2024؟ توني كروس يفتح قلبه..

الدولي الألماني السابق يطمح لترك ذكرى جيدة

تحدث خط وسط ريال مدريد، توني كروس، عن الجزء المتبقي في مسيرته، والذي يبدو من تصريحاته أنه سيكون عامًا واحدًا إضافيًا هو عمر عقده في ريال مدريد حاليًا.

ومن المرجح أن ينهي كروس فترة وجوده في النادي الصيف المقبل إذا لم يحدث تجديد للتعاقد، بعد أن ألمح في وقت سابق إلى اقتراب نهايته مسيرته حيث سيبلغ من العمر 34 عامًا في عام 2024.

قبل موسم ماضٍ عصيب في مدريد، كروس أكد عزمه على لعب دور رئيسي، وإذا تراجع إنتاجه سيعرف أن الوقت قد حان لإنهاء وقته بالنادي الملكي.

وقال كروس في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا": "هناك مثال أو اثنان من الأمثلة السلبية، الذين ببساطة لم يتركوا كرة القدم، ولم يعودوا اللاعبين الذين كانوا في أذهان الجماهير".

وأردف: "لدي شعور بأن الموسم الماضي ذهب مثل المواسم التسعة الأخرى في مدريد، لماذا لا تسير المرحلة التالية على ما يرام؟ ما زلت أستمتع بكرة القدم وأنا متعطش للألقاب".