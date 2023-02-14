البطولة العربية للأندية 2023: النظام الجديد، المواعيد، الجوائز المالية والفرق المشاركة وكل ما تريد معرفته

نقدم لك كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد للبطولة العربية للأندية 2023 والجوائز والفرق المشاركة ونظام البطولة

أتى إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا عن عودة البطولة العربية للأندية في نسخة جديدة تنطلق الصيف المقبل، ليمثل خبرًا سارًا لعشاق الكرة العربية وبالذات ممن تابعوا النسخ السابقة لهذه البطولة.

أتت تسمية هذه النسخة باسم "كأس الملك سلمان" وذلك لأنها تقام في المملكة العربية السعودية، وينتظر أن تكون استثنائية في كل شيء.

بداية من عدد الفرق المشاركة في البطولة التي ستصل إلى 37 ناديًا من مختلف الأقطار العربية، ولكن لم يتم تحديد هذه الأندية حتى الآن.

مرورًا بالجوائز المالية الضخمة التي سيتم تقديمها في هذه النسخة المميزة، وفيما يلي نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن هذه البطولة المرتقبة.

ما هو موعد انطلاق البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان"؟

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" في الصيف المقبل دون الإفصاح عن جدولة أكثر وضوحًا لمواعيد المباريات وشكل الأدوار ونظام التأهيل.

لكن ما أعلنه الاتحاد العربي بوضوح هو أن نظام البطولة سيكون من مرحلتين تأهيليتين ثم مرحلة نهائية تقام على الملاعب السعودية.

ما هي الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان"؟

حتى الآن لم يتم إعلان القائمة المشاركة بشكل نهائي في البطولة العربية للأندية 2023، ولكن المؤكد أن الفرق ستكون 37 وفق آخر بيان للاتحاد العربي لكرة القدم، على أن يتم الترشيح من كل اتحاد قاري للأندية التي ستشارك في البطولة، كذلك وفق معايير التقدم لكل اتحاد محلي وفي النهاية يصادق الاتحاد العربي على تلك الخيارات.

ما هي الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان"؟

تبلغ قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية للأندية 2023" حوالي 10 ملايين دولار، سيتم الكشف الرسمي عن كافة تفاصيلها مع اقتراب مواعيد البطولة.