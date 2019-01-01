مدرب الجزيرة: أردنا تجربة شيء جديد أمام النصر، لكنه لم ينجح

مدرب الجزيرة ستريبل يتحدث عقب الفوز على النصر العماني 3-1 في إياب دور الـ32 من البطولة العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يورجن ستريبل المدير الفني للجزيرة سعادته بالفوز على النصر العُماني والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة.

ونجح الجزيرة في تكرار انتصاره على ضيفه العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعدما هزمه في عمان بهدف نظيف، ولم يؤد الفريق الإماراتي بشكل جيد في الشوط الأول لكنه تدارك الموقف في الثاني ونجح في الخروج بالفوز وبطاقة التأهل.

كأس محمد السادس | الجزيرة يُكرر فوزه على النصر ويحجز مقعده في دور الـ16

المدرب الهولندي فسر سوء الأداء في الشوط الأول بقوله "أنا سعيد بالفوزوالتأهل، وأحب أولًا تهنئة فريق النصر على أدائهم الجيد خلال الشوط الأول، كنا نرغب بتجربة بعض الأشياء الجديدة في الشوط الأول لكن الأمور لم تسر جيدًا".

أضاف "سنحت لنا فرصة وسجلنا منها، ولحُسن الحظ أن المنافس لم يُسجل من الفرص الجيدة التي سنحت له سوى في آخر المباراة، حين أحرز هدف التعادل. الشوط الثاني كنا أفضل واستحقينا الفوز وأنا سعيد لهذا وسعيد كذلك لأن فريقي خرج من المباراة دون إصابات".

ورفض ستريبل فكرة أن تراجع أداء النصر في الشوط الثاني سهل مهمة الجزيرة، مؤكدًا أن فريقه لعب جيدًا وتفوق تمامًا بفضل عمل الجهاز الفني واللاعبين واستحق الفوز.

وردًا على سؤال حول مغامرة ستريبل بإبعاد بعض النجوم عن المباراة وخاصة الهداف علي مبخوت، قال "الجزيرة يضم الكثير من الأسماء الكبيرة، لذا ستتواجد دومًا بعض تلك الأسماء على دكة البدلاء. لو لم أبدأ اليوم مثلًا بعامر عبد الرحمن وسيريرو لسألتم عن الأمر، لذا تلك الأسئلة ستكون موجودة دومًا".

أضاف "الأمر ليس بمثابة عدم احترام للفريق العُماني، لكننا قررنا اليوم أن نُجرب بعض الأشياء لنرى إن نجحت فقد نستخدمها في مباريات أخرى، أشركنا مثلًا عبد الله بخيت كظهير أيسر يتقدم للوسط ليخلق الزيادة العددية لكن هذا لم ينجح".

"باتنا لم يلعب أساسيًا لأنه لم يلعب منذ 6 أشهر وأردنا عودته للعب تدريجيًا حتى يخدمنا طوال الموسم وليس مجرد مباراة أو اثنتين، فيما عموري لم يلعب أساسيًا منذ فترة طويلة واليوم لعب 70 دقيقة وقدم أداءً جيدًا، كل قرارتنا وخياراتنا اليوم كانت مدروسة ومبررة".

وأخيرًا أوضح المدرب أنه كان من المفترض أن يلعب عموري لشوط واحد لكنه رغب بين الشوطين أن يلعب لـ15-20 دقيقة إضافية وقد وافق الجهاز الفني على ذلك، مطالبًا الجماهير والإعلام والجميع بتقديم الدعم اللازم له ومنحه الوقت المناسب لاستعادة مستواه.