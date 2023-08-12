البطولة الأولى للجميع .. ثنائية رونالدو تقود النصر للتتويج بكأس الملك سلمان

أحمد رفعت
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كأس العرب للأندية الأبطالالهلال vs النصرالهلالالنصر

أول ألقاب رونالدو مع العالمي، وأول ألقاب النصر العربية على حساب الهلال

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توج نادي النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

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وبذلك يحقق نادي النصر بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لأول مرة في تاريخه، ليخسر الهلال النهائي للمرة الثالثة.

تقدم النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو بالهدف الأول للهلال بالدقيقة 51 من زمن المباراة، عن طريق رأسية وضعها في شباك نواف العقيدي حارس النصر.

وحصل عبد الإله العمري مدافع النصر على كارت أحمر بالدقيقة 71 من زمن المباراة، بعد تدخل عنيف على مهاجم الهلال خارج منطقة الجزاء.

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وتعادل كريستيانو رونالدو لنادي النصر بالدقيقة 74 من عمر المباراة، بعد عرضية أرضية من سلطان الغنام، لتسكن شباك محمد العويس حارس الهلال.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي، لعب الفريقان شوطين إضافيين، حيث نجح رونالدو في تسجيل التقدم لصالح النصر بالدقيقة 98، بعد تسديدة زميله سيكو فوفانا التي ارتطمت بالعارضة.

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