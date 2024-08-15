"تم إلغاء البطاقة الحمراء" .. إعلامي يطالب بسيناريو الهلال لإنصاف النصر قبل نهائي السوبر!

بعد طرد بروزوفيتش في مباراة التعاون..

طالب الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، بتكرار سيناريو الهلال، من أجل إنقاذ النصر من فقدان خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وضرب النصر موعدًا مع الهلال في نهائي كأس السوبر، مساء السبت المُقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية؛ حيث يبحث الهلال عن اللقب الخامس والثاني على التوالي، بينما يسعى رونالدو ورفاقه لمنح النصر ثالث ألقابه التاريخية.

وشهدت مباراة النصر والتعاون، في نصف نهائي السوبر، طرد بروزوفيتش، في الدقيقة 90+3 من عمر اللقاء الذي شهد فوز الأصفر بنتيجة (2-0)، بداعي تدخل الكرواتي دون كرة على المنافس، فيما أكد عدد من خبراء التحكيم، بأن مارسيلو لم يستحق سوى بطاقة صفراء عن تلك الواقعة، وأن اللاعب لم يستخدم القوة المفرطة، ويجب تقديم احتجاج حول القرار.

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ونشر الدبيخي رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "أجمع كل المحللين التحكيميين على عدم صحة قرار حكم لقاء النصر والتعاون بالكرت الأحمر الذي لا يستحقه بروزوفيتش. هل يتكرر سيناريو لاعب الهلال، عبد العزيز الدوسري، الذي تحصل على كرت أحمر وتم إلغاؤه، ولم يتم الرجوع إلى حكم اللقاء؟ هل يتم إنصاف النصر؟"

وكانت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، قد أقرت إلغاء طرد لاعب الهلال عبد العزيز الدوسري، أمام النصر، في مباراة كأس الأمير فيصل بن فهد، والتي تعود إلى أكتوبر 2009، وانتهت بفوز النصر (2-1)، حيث وجهت اللجنة لفت نظر للحكم الدولي خليل جلال، الذي أدار المباراة في ذلك الوقت، بعد اعترافه بأن قراره بني على الظن، وليس على ما شاهده بشكل فعلي.