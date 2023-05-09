البشائر تتوالى .. وليد معاذ يحسم مصير الملف الأكثر خطورة في الأهلي

أفراح الأهلاوية بالصعود لدوري روشن لن تكتمل إلا بهذا الملف الخطير

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لا يريد وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي، الفشل في أكثر الملفات خطورة في النادي في الوقت الحالي، خاصةً وأنه بدونه لن تكتمل فرحة صعود الفريق لدوري روشن.

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الراقي حسم مصير صعوده لدوري روشن بشكل رسمي، بعد موسم حالي صعب قضاه في دوري يلو للدرجة الأولى، قبل نهايته بأربع جولات.

وأوضح فهد المالكي، مراسل القنوات الرياضية السعودية في جدة، تفاصيل حوار خاص دار بينه وبين وليد معاذ، أكد خلاله الأخير أن الأيام المقبلة ستشهد أخبارًا مفرحة لجماهير النادي بشأن القضايا الخارجية المتنازع عليها.

الحديث رئيس الراقي يشير لقرار الاتحاد الدولي "فيفا" الكارثي، الذي حكم بحرمان الأهلي من التعاقدات لفترتين مقبلتين، بعد تراكم القضايا الخارجية عليه.

وكان هذا القرار بمثابة الصدمة بالنسبة للجماهير، في ظل رغبتها في عودة قوية لفريقها لدوري المحترفين في الموسم المقبل، وهو ما لن يحدث في ظل الانتقادات الكثيرة للمجموعة الحالية من اللاعبين.

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