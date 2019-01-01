رغم وجود دوري ويلزي - لماذا يلعب سوانسي وكارديف في البريميرليج؟

كبار ويلز حاضرون في الدوري الإنجليزي

تشهد منافسات الكرة الإنجليزية مشاركة عدد من الأندية الويلزية، وذلك رغم وجود اتحاد كرة ودوري خاص بويلز بدأ قبل سنوات.

وتلعب أندية سوانسي، كارديف سيتي، نيوبورت كاونتي، ريكسهام، وميرثير تاون في منافسات الكرة الإنجليزية منذ تأسيسها.

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وتعود الأسباب وراء تواجد تلك الأندية في منافسات إنجلترا وليس بلدها الأصلي لتاريخ تأسيسها، إذ وقتها لم يكن هناك اتحاد ويلزي بعد.

وتأسس كارديف في 1920، وسوانسي بعام 1921، بينما نشأ الدوري الويلزي في 1992، ووقتها رفضت تلك الأندية العودة لدوري بلادها.

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ويعد سوانسي النادي غير الإنجليزي الوحيد الذي حقق بطولة كأس إنجلترا في 1927، وأيضاً الوحيد من خارج البلاد الذي شارك أوروبياً بعام 2008.