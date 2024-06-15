"انظروا إلى تجربة البريميرليج" .. التويجري يضغط على الأندية السعودية بسؤال محرج

"لاعب الاتحاد سيكون مدربًا ناجحًا في المستقبل"

SHAHID

طالب المدرب السعودي عبد الحكيم التويجري، إدارات الأندية السعودية بضرورة منح المدرب الوطني فرصة لإثبات ذاته، مشيرًا إلى أن التعاقد مع مدربين شباب لا يزال مبكرًا.

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التويجري، كان قد وقع في نوفمبر الماضي عقدًا مع نادي جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني، لتولي قيادته الفنية، كنتاج لبرنامج صقور المستقبل، التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي يستهدف تطوير المدربين والإداريين السعوديين، وفتح الباب أمامهم للعمل في أوروبا.

وقال التويجري، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "أعتقد أن بعض الأندية الأوروبية تبحث عن أفكار جديدة وطرق متطورة في العمل، قد يكون هذا هو السبب في الاعتماد على المدربين الشباب، حيث يمتلك الجيل الجديد أفكارًا وطرق تدريب مختلفة".

وأضاف: "أوضح مثال على كلامي، هو المدرب الألماني ذو الأصول الأميركية فابيان هورزيلر، الذي لم يتجاوز 31 عامًا، ورغم ذلك يسعى برايتون الإنجليزي للتعاقد معه؛ لأن أفكاره تتماشى مع فلسفة النادي، بغض النظر عن صغر سنه".

وتابع التويجري: "من الصعب التكهن بما تفكر فيه الأندية السعودية، فالطموح والأهداف تختلف من نادٍ لآخر. بعض الأندية تفضل الاعتماد على المدربين ذوي الخبرة الكبيرة، بينما ترحب أندية أخرى بالاعتماد على المدربين الشباب، لكنها تبقى حالات خاصة، ولا أتوقع أن تتغير هذه المعادلة قريبًا".

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وتطرق التويجري للحديث عن غياب المدرب السعودي في دوري روشن، قائلًا: "من وجهة نظري، ينبغي ألا يكون للجنسية دور في اختيار المدرب، ومع ذلك أعتقد أن مسؤولي الأندية السعودية هم الأكثر دراية وقدرة على الإجابة عن هذا السؤال بشكل أفضل مني".

SHAHID