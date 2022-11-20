البريك للجمهور السعودي: مهما حدث في المباراة .. لا تتوقفوا عن دعمنا

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة الأرجنتين

طالب محمد البريك مدافع المنتخب السعودي الجماهير التي ستحضر مواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 من الملعب بعدم التوقف عن الدعم والتشجيع مهما كانت ظروف المباراة.

الأخضر سيفتتح مشواره في مونديال 2022 بمواجهة زملاء ليونيل ميسي ومن ثم سيلعب ضد بولندا وأخيرًا المكسيك، وقد أكد مدافع الهلال أن طموح المنتخب هو التأهل للدور الثاني.

إذ قال لقنوات SSC "هناك حالة من التفاؤل والحماس بين جميع اللاعبين والجهاز الفني، بعضنا يخوض المونديال الثاني له والبعض الآخر ستكون نسخته الأولى وهو ما يزيد الحماس لدى الجميع".

تابع "جميع المنتخبات في كأس العالم مستواها عالٍ، لعبنا سابقًا في بطولات كبرى ونحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا، مواجهة الكبار دومًا ما تعطينا حافز أكبر لتقديم أقصى ما لدينا. الجمهور السعودي يعشق كرة القدم وأتمنى أن نحقق لهم ما يتمنوه".

وأتم "أتمنى من الجمهور السعودي أن يدعمنا طوال اللقاء، ألا يتوقفوا عن الدعم مهما حدث في المباراة، المباراة 90 دقيقة وكل شيء وارد حدوثه".

الظهير الأيمن أتم تصريحاته بطمأنة الجمهور حول حالة اللاعبين، مؤكدًا عدم وجود أي إصابات قوية بين صفوف الفريق، ومشيرًا إلى أن لاعب الوسط رياض شراحيلي سينضم للتدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين.