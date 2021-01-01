البرتغال وصربيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة البرتغال صربيا في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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17 هدوء نسق اللعب قليلًا بعد الهدف الذي سجله المنتخب البرتغالي

10 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول المنتخب البرتغالي يُحرز الهدف الأول عن طريق جوتا، من رأسية ممتازة بعد عرضية رائعة جدًا من بيرناردو سيلفا

7 أووووووووووووووووووه رونالدو يهدر فرصة الهدف الأول، جوتا ينطلق ويمرر الكرة إلى بيرناردو سيلفا، الكرة تطول عليه ولكنه يلحق بها ويمررها للدون الذي سدد الكرة بقوووووة ولكنها عالية

6 عرضية من الجهة اليمنى للمنتخب الصربي تصل إلى تاديتش الذي يحاول تسديدها بقوة ولكن الدفاع يتصدى لها

3 فرصة هجمة خطيرة لصربيا، ميتروفيتش يحاول في الكرة ولكن دفاع البرتغال يتألق ويُنقذ الموقف

2 عرررضية خطيرة للبرتغال، كادت أن تصل إلى رونالدو ولكن ديمتروفيتش يخرج من مرماه ويُشتت الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل صربيا

يبدأ المدرب ستويكوفيتش بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-1-2



ديميتروفيتش

بافلوفيتش - ميتروفيتش - ميلينكوفيتش

كوستيتش - جوديلي - ميلينكوفيتش سافيتش - لازوفيتش

تاديتش

ميتروفيتش - فلاهوفيتش

تشكيل البرتغال

يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



لوبيز

كانسيلو - فونتي - دياز - سيدرتش

دانيلو - سيرجيو أوليفيرا - برونو فيرنانديز

ديوجو جوتا - رونالدو - بيرناردو سيلفا

نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على أذربيجان بهدف نظيف، كما انتصرت صربيا أيضًا بصعوبة على أيرلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة البرتغال أمام صربيا، التي ستقام على ملعب رايكو ميتيتش، وذللك في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.