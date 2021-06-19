البرتغال وألمانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرتغال وألمانيا في قمة الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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البرتغال × ألمانيا

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تشكيل البرتغال

قرر المدرب سانتوس البدء بالتشكيلة الآتية:

التشكيل | 4-2-3-1



باتريسيو

سيميدو - دياز - بيبي - كانسيلو

كارفاليو - دانيلو

سيلفا - برونو فيرنانديز - جوتا

كريستيانو رونالدو

تشكيل ألمانيا

قرر المدرب لوف البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 3-4-3



نوير

جينتر - هوميلس - روديجير

كيميش - جاندوجان - كروس - جوسينس

هافيرتز - مولر - جنابري

نجح المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى في تحقيق فوز رائع على المجر بثلاثية نظيفة، في حين أن المنتخب الألماني سقط أمام فرنسا بهدف عكسي، لذلك لا مجال للماكينات سوى تحقيق الانتصار في لقاء اليوم، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لثاني قمم مباريات المجموعة السادسة والتي ستجمع بين ألمانيا والبرتغال، وستُقام على ملعب أليانز أرينا.