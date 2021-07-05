تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة البرازيل أمام البيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل..

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البرازيل 1 ×0 بيرو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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35' جوووووووووووووووووول باكيتا يمنح التقدم للبرازيل بعد مهارة من نيمار ومراوغة لدفاع بيرو ثم عرضية أرضية يتابعها لوكاس في الشباك

33' المباراة هدأت نوعًا ما خلال الدقائق الماضية وبيرو بدأت تخرج من مناطقها الخلفية لكن دون تشكيل خطورة

25' مرة أخرى من البرازيل ورعونة كبيرة في حسم الفرص، انفراد لريتشارليسون راوغ الحارس ولعبها عرضية فشل نيمار في لمسها

19' غير معقول ما يحدث الآن؟ البرازيل تصل بسهولة لمرمى بيرو وتسديدة من كاسيميرو عادت له ليمررها نحو باكيتا في الرواق الأيمن ثم عرضية أرضية يسددها نيمار ليتصدى لها الحارس ويكرر ريتشارليسون التسديدة لكن الحارس يتألق مجددًا والدفاع يتدخل ويضربها في نيمار إلى ضربة مرمى

13' مخالفة على حدود منطقة الجزاء يسددها كاسيميرو نحو المرمى لكن في يد الحارس

8' أووووووه أول خطورة للبرازيل بعد وصول الكرة إلى باكيتا مررها بمهارة نحو ريتشارليسون الذي راوغ الحارس وأعادها لنيمار لكن الأخير سدد خارج الملعب

5' تفوق برازيلي في البداية مع تراجع بيرو

انطلاق المباراة

تشكيل بيرو

قرر المدرب ريكاردو جاريكا البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



بيدرو جاييسي

ميجيل تراوكو – أندرسون سانتاماريا – كريستيان راموس – ألدو كورزو

يناتو تابيا – كريستيان كويجا – يوشمير يوتون

سيرخيو بينا – ألكسندر كانييس – جانيلوكا لابادولا

¡Equipo confirmado! 🔴⚪️🔴



Este es el once de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 para enfrentar a @CBF_Futebol 🇧🇷 por el pase a la gran final.



¡Vamos muchachos! 👊🏻 #UnidosPorNuestrosColores #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/ijJFBHF05w — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 5, 2021

تشكيل البرازيل

قرر المدرب تيتي البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-3-3



إيدرسون

رينان لودي - ماركينيوس - سيلفا - دانيلو

فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

نيمار - ريتشارليسون - إيفرتون

TÁ CHEGANDO A HORA! A #SeleçãoBrasileira está escalada para enfrentar o Peru em busca de uma vaga na grande final da CONMEBOL @CopaAmerica ! Vamos pra cima!



🇧🇷 x 🇵🇪 - 20h | #BRAxPER #VibraOContinente pic.twitter.com/BpnmOMtFDV — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 5, 2021

بينما تحاول بيرو تكرار مفاجأة النسخة الماضية والوصول إلى المباراة النهائية، إلا أنّه خسر في دور المجموعات من البرازيل برباعية نظيفة.

كما أنّ البرازيل تقدم مستويات قوية للغاية في البطولة ووصلت إلى نصف النهائي بعد تصدر المجموعة وإقصاء تشيلي في ربع النهائي.

يسعى المنتخب البرازيلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي خاصة وأنّه معتاد على تحقيق البطولة على أرضه أخرها كانت في 2019.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمبارة نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بين البرازيل وبيرو والتي نُقلت إلى البرازيل.