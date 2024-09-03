"كرة القدم كادت تدمرني" .. اعتراف مثير لرافينيا عن مسيرته المُتقلبة مع برشلونة!

النجم البرازيلي يكشف الفارق بين تشافي وفليك

أكد الجناح البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، تعرض لصعوبات كبيرة في بداية مسيرته مع البارسا حتى أنه فكر في الرحيل عن النادي الكتالوني بشكل جاد.

وقال رافينيا في مقابلة مع قناة "Rac1": "نعم فكرت في الرحيل عن برشلونة في الأشهر الستة الأولى لي داخل النادي، لأنها كانت صعبة بالنسبة لي ولعائلتي، كان من الصعب بالنسبة لي التأقلم".

وأضاف: "لم أكن أعلم أن الأمر سيكون صعبًا للغاية على المستوى الشخصي، لقد فكرت ذات مرة في الرحيل، برشلونة نادٍ كبير ومن الطبيعي أن يكون الأمر صعبًا، لكن ذلك حدث بسرعة، لكن بعد كأس العالم تحسنت وتمكنت من إنهاء الموسم بشكل جيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار رافينيا أيضًا إلى أنه كان غاضبًا عندما ظهرت شائعات عن احتمالية رحيله عن برشلونة، قائلًا: "من المزعج رؤية هذا الشائعات، هذا أمر طبيعي. كل يوم هناك أخبار مختلفة وهذا الأمر يزعجني في النهاية".

وواصل: "تلقيت العديد من العروض، لكني أفضل أن أكون في برشلونة. لم أكن أتخيل أبدًا أن أكون أحد قادة النادي، ارتداء شارة القيادة أمر مثير للغاية ومنحني الكثير من الثقة".

وتطرق رافينيا للحديث عن المدرب الألماني هانز فليك، قائلًا: "هانز لديه طريقة مختلفة، نحن نعمل بدنيًا أكثر قليلاً. هذا طبيعي، كل شخص لديه طريقته الخاصة في العمل. تشافي يركز على الكرة، لكن فليك يعتقد أن القوة البدنية ستساعدنا أكثر".

وشدد رافينيا على طموح ناديه في التتويج بالبطولات هذا الموسم، موضحًا: "الحد الأدنى من أهداف برشلونة هو الفوز بدوري أبطال أوروبا. يجب أن يكون الأمر كذلك. اللعب لبرشلونة يجعل الهدف هو الفوز بجميع الألقاب".

وأكد الجناح البرازيلي أنه تعرض لصعوبات جسدية وعقلية في مسيرته مع كرة القدم، قائلًا: "لقد مررت بلحظات كثيرة اضطررت فيها إلى الاستسلام وترك كرة القدم والمضي قدمًا في حياتي. إنها مهنة تدمرك. في بعض الأحيان أعود إلى المنزل ولم أكن أعرف ما إذا كنت أرغب في التدريب مرة أخرى في الصباح".

وختم: "لقد بكيت كثيرًا، هنا في برشلونة أيضًا. أقوم بعمل نفسي وهو مهم جدًا، يجب على الجميع القيام بذلك. الإصابة بالاكتئاب والتخلي عن كل شيء أمر سهل للغاية".