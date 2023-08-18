البرازيل تكافئ نجم الأهلي .. وهل دفع فابينيو ثمن الانتقال إلى الاتحاد غاليًا؟!

صدمة لنجم الاتحاد ومفاجأة سارة لمدافع الأهلي

SHAHID

شهد الميركاتو الصيفي الحالي، في المملكة العربية السعودية، التعاقد مع العديد من النجوم البرازيليين؛ للانضمام إلى الرباعي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الهلال تعاقد مع نيمار دا سيلفا جونيور ومالكوم دي أوليفيرا، بينما ضم النصر، الظهير الأيسر أليكس تيليس، في الوقت الذي خطف فيه الاتحاد، متوسط الميدان فابينيو، والأهلي كلًا من روجر إيبانيز وروبيرتو فيرمينو.

وفي هذا السياق.. ضم فرناندو دينيز، المدير الفني المؤفت لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، اثنين من هؤلاء النجوم المنتقلين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى قائمة الفريق، في فترة التوقف الدولي القادم، مع استبعاد باقي اللاعبين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا الثنائي؛ هو الساحر نيمار جونيور، بالإضافة إلى قلب الدفاع إيبانيز، المنضم مؤخرًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمًا من صفوف العملاق الإيطالي روما.

واستبعد دينيز، من القائمة التي أعلن عنها اليوم الجمعة، متوسط ميدان الاتحاد فابينيو، الذي اعتاد على الانضمام إلى معسكرات منتخب البرازيل الماضية؛ وذلك أثناء تواجده في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر أن البرازيل، ستواجه منتخب بوليفيا، يوم 9 سبتمبر القادم، في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على أن يلتقي ببيرو، في الثالث عشر من نفس الشهر، ضمن منافسات الأسبوع الثاني.

SHAHID