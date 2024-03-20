البرازيل تحمي "المُغتصب روبينيو" من السجون الإيطالية بقرار دستوري!

8 أصوات تنقذ نجم ريال مدريد السابق

شهدت قضية النجم البرازيلي روبينيو، تطورًا جديدًا يتعلق بمصير حبسه، بعد الحكم عليه في إيطاليا بالسجن 9 سنوات، لاتهامه باغتصاب امرأة ألبانية عام 2013، في ملهى ليلي بميلانو.

وطلبت الحكومة الإيطالية تسليم روبينيو، لكن وفقًا للدستور البرازيلي، فإن البلاد لا تقوم بتسليم مواطنيها، وفي ضوء ذلك، طلبت إيطاليا تنفيذ العقوبة على الأراضي البرازيلية.

و حكم القضاء البرازيلي، اليوم الأربعاء، بضرورة أن يقضي نجم ميلان وريال مدريد السابق عقوبة السجن في بلده، حيث صوت لذلك القرار 8 قضاة مقابل صوتين فقط ضده.

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وصدر الحكم الأول في 2017 بحبس روبينيو، وذلك أثناء تواجده في الأراضي البرازيلية، وقال محامون إن اللاعب الذي لم يشارك في جلسة الأربعاء سيبقى حرًا، في انتظار نتيجة الاستئناف المحتمل ضد الحكم، والذي سيتقدم به أمام محكمة العدل العليا والمحكمة الاتحادية العليا.

وأصبح اعتقال روبينيو في الأراضي الإيطالية، شبه مستحيل، خصوصًا أن المدعي العام في ميلان طلب تسليم المهاجم الدولي السابق، وأُصدر مذكرة اعتقال دولية بحقه، لكن الحكم النهائي في ذات القضية عام 2022، صدر أثناء تواجد اللاعب البرازيلي داخل بلاده.

ولا يعد روبينيو البرازيلي الوحيد الذي يواجه هذا الاتهام المشين وعقوبة الحبس، خصوصًا أن زميله السابق داني ألفيش أدين باغتصاب فتاة في ملهى ليلي بإسبانيا وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.