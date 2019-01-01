البرازيل تتغلب على كوريا الجنوبية بثلاثية

آخر مباريات التانجو في عام 2019

نجح المنتخب البرازيلي في الفوز على حساب نظيره الكوري الجنوبي، بثلاثة أهداف نظيف المباراة الودية التي جمعت بينهما في دولة الإمارات.

وتأتي تلك المباراة ضمن استعداد البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم 2022، بداية من مارس القادم.

لوكاس باكيتا افتتح أهداف المباراة لصالح التانجو في الدقيقة التاسعة بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها برأسية في الشباك.

ومن ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36، سجل كوتينيو الهدف الثاني بطريقة رائعة من مشارف منطقة جزاء كوريا.

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وبعد مرور ربع ساعة لعب من الشوط الثاني، استطاع دانيلو إضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي خسر مباراته الودية الأولى، خلال فترة التوقف الدولي الحالية على يد الأرجنتين بهدف نظيف مساء الجمعة الماضي.