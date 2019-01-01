البرازيل تتعادل مع كولومبيا ونيمار يعود للتسجيل

تعرف على تفاصيل مباراة البرازيل وكولومبيا الودية

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الكولومبي بهدفين لمثلهما في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم، السبت، وشهدت عودة نيمار دا سيلفا للتسجيل.

نيمار شارك للمرة الأولى مع السيليساو منذ تعرضه للإصابة ضد قطر وديًا قبل انطلاق كوبا أمريكا.

افتتحت البرازيل التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق كاسيميرو من صناعة نيمار قبل أن تنجح كولومبيا في التعديل عن طريق لويس موريال في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أنّ يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ومع انطلاق الشوط الثاني، جاء نيمار في الدقيقة 58 ليسجل هدف التعادل ليكون رقم 61 له دوليًا في 98 مباراة ويعادل سجل الظاهرة رونالدو.

وأصبح لاعب باريس سان جيرمان ثاني الهدافين التاريخيين للسيليساو خلف بيليه صاحب الـ 77 هدفًا.

ولم تتعرض البرازيل لأي خسارة منذ الهزيمة أمام بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم ليحافظ المنتخب على سلسلة من 18 مباراة.

جدير بالذكر أنّ البرازيل سوف تلعب يوم 10 سبتبمبر المقبل أمام بيرو وديًا في الولايات المتحدة الأمريكية.