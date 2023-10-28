البرازيل بطلة كأس نيوم للكرة الشاطئية في نسختها الثالثة!

السامبا أبطالًا للكرة الشاطئية في كأس نيوم.

حقق المنتخب البرازيلي الفوز ببطولة الكرة الشاطئية ضمن مسابقة ألعاب نيوم الشاطئية الثالثة من نوعها التي تقام في المملكة العربية السعودية.

جاء الفوز على حساب المنتخب الياباني الذي كان قد نجح في الوصول للمباراة النهائية، متفوقًا هو ونظيره البرازيلي على الإمارات وألمانيا.

وجاء فوز المنتخب البرازيلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، بالرغم من تقدم المنتخب الياباني في الدقيقة الأولى من عمر المواجهة.

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وفي الوقت نفسه نجح المنتخب الإماراتي في الفوز على نظيره الألماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليظفر بالبرونزية.

جدير بالذكر أن سيدات البرازيل فشلن في تكرار إنجاز الرجال، وخسرن نهائي بطولة السيدات بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أمام نظيرتهن في منتخب إسبانيا.