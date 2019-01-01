البرازيل والأرجنتين: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة البرازيل والأرجنتين في مباراة ودية دولية في إطار استعداد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2022

البرازيل 0 × 0 الأرجنتين

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وتكتسب مباراة البرازيل والأرجنتين أهمية أخرى من رغبة كلا المدربين في تجريب عددًا من اللاعبين الشباب من أجل الاستقرار على أفضل الأسماء لدعم القائمتين في المرحلة المقبلة التي تُعد الأصعب دومًا على أي منتخب، فتصفيات كأس العالم عن القارة اللاتينية دومًا ما تكون محتدمة، إلى جانب الضغط الكبير الذي سيكون على ميسي ورفاقه للتتويج بلقب الكوبا المقبل وجلب المجد القاري والدولي الغائب طويلًا عن بلاد التانجو.

المباراة رغم وديتها إلا أنها ستكتسب الطابع الرسمي في داخلها نتيجة لرغبة الأرجنتين في رد الاعتبار، فلن ينسى رفقاء ليونيل ميسي أن منتخب البرازيل كان سببًا في حرمانهم من التتويج بكوبا أمريكا الأخيرة والتي كانت على الأراضي البرازيلية الصيف الماضي، بعدما أقصت كتيبة المدرب تيتي كتيبة المدرب سكالوني، بالانتصار عليهم في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين من توقيع جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين في مباراة ودية دولية بالمملكة العربية السعودية في إطار استعداد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./