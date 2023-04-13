البرازيلي يطلب إغاثة ومحكمة برشلونة ترفض.. كارثة جديدة في قضية داني ألفيش

ما هي تطورات قضية داني ألفيش؟

رفض رئيس محكمة برشلونة، طلب الدفاع عن لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيش بالسجن المشروط، والنظر في القضية.

واتهم لاعب برشلونة السابق بالاعتداء الجنسي على فتاة، في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر الماضي، يظل على أثرها رهن الاعتقال في انتظار محاكمته.

ورفض قاضي محكمة برشلونة، بأن يقوم طبيب نفسي عينته المحكمة بفحص الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا، التي نددت به بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقدم محامي اللاعب، طلب تسجيل هذا الفحص بالفيديو، في حين رفض الادعاء والمدعي العام السماح لهذا الطبيب النفسي بالمشاركة في العملية كلها.

وعليه فلن يُنظر إلى الشابة إلا من قبل متخصص من معهد الطب الشرعي، ولن يتدخل الطبيب النفسي الذي عينته المحكمة في الفحص.

الجدير بالذكر أن محامي اللاعب كان قد طلب الإفراج المؤقت عن اللاعب، والذي رفضته المحكمة من قبل، ومن المتوقع أن يستأنفه مرة أخرى.