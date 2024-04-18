البديل مُستعد .. برشلونة يُحدد موعد لحسم موقف تشافي هيرنانديز النهائي

إدارة برشلونة ستحسم موقف تشافي بشكل نهائي

بعد أن ودع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا، بدأت الإدارة برئاسة جوان لابورتا في التحرك الفعلي من أجل حسم موقف المدرب الحالي تشافي هيرنانديز، سواء بالاستمرار أو الرحيل، في ظل استعداد البديل الذي تم تحديده.

تشافي أعلن بعد الخسارة الثقيلة أمام فياريال بالدوري الإسباني بنتيجة 5-3، عن أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن إدارة برشلونة تأكدت من استحالة التعاقد مع عدد من المدربين مثل بيب جوارديولا ولويس إنريكي ويورجن كلوب، ليتم الاستقرار على رافائيل ماركيز لخلافة تشافي.

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وأضافت الصحيفة أن رغبة برشلونة في التعاقد مع الألماني هانسي فليك فكرة غير واضحة لأنه لا يعرف الكرة الإسبانية جيدة، كما تم استبعاد مدربين آخرين مثل ميكيل أرتيتا وروبرتو دي زيربي وتوماس توخيل لنفس السبب.

وتواجد عدد من اللاعبين الشباب في صفوف الفريق الأول، كان عامل جيد لمصلحة ماركيز الذي يعرف اللاعبين الشباب الموجودين لأنه أشرف على تدريبهم من قبل.

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وأكدت ذات الصحيفة على أنه تم تحديد موعد بعد مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، المقرر له يوم الأحد المقبل، من أجل عقد اجتماع مع تشافي هيرنانديز ولاعبي برشلونة، بحضور رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو، من أجل حسم موقف المدرب الحالي.

وينتهي عقد تشافي في 30 يونيو 2026، ولذلك يحظى بأقصى قدر من الاحترام داخل نادي برشلونة، ولم يتوقف لابورتا عن الإصرار على أنه يُريد استمرار تشافي، لقيادة مجموعة الشباب الذي قام بتصعيدهم مثل لامين ياما وباو كوبارسي وهيكتور فورت.

جاء ذلك على الرغم من أن تشافي خرج بتصريحات بعد مواجهة قادش وبرشلونة، بأنه لن يُغير قراره ولكنه رد بعد مواجهة باريس سان جيرمان والخروج من دوري الأبطال قائلًا: "الشيء المهم ليس أنا بل النادي"، ليفتح الباب أمام إمكانية استكمال عقده.