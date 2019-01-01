البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر منتخب مصر في أكتوبر

البدري مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن استدعاء 5 محترفين لمعسكر الفراعنة المقرر له شهر أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قد أعلن منذ أيام تولي البدري مهمة تدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان صباح اليوم الأحد، باستدعاء 5 محترفين استعدادًا لمعسكر الذي سينطلق يوم 7 من الشهر المقبل.

وضمت قائمة المحترفين كلًا من محمد صلاح مهاجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، ومحمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي، وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براج البرتغالي وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

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وطلب البدري من الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه أمس، بترتيب ودية للفراعنة في أكتوبر المقبل ومن المحتمل أن تكون مع منتخب إفريقي.

وينتظر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، تشكيل الجهاز الفني بالكامل من قبل حسام البدري.