البدائل موجودة .. شريك برشلونة المتعثر مهدد بفقدان مزاياه سعيًا لضم بديل جافي!

برشلونة بدأ رحلة البحث عن مصادر تمويل لصفقة بديل جافي...

بدأ نادي برشلونة، في البحث عن مصادر تمويل صفقة بديل جافي، في سوق الانتقالات الشتوية، مع الاخذ في الاعتبار تقنين وضع الفريق المالي بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وكان جافي، قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، في منتصف نوفمبر الماضي، مما دفع إدارة فريقه إلى البحث عن بديل للتعاقد معه بشكل عاجل في سوق الانتقالات الشتوية، لغياب النجم الإسباني عن الملاعب لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة، يعتمد في تمويل صفقة بديل جافي على إيجاد حل، لتعثر إحدى الشركات في دفع مبلغ 40 مليون يورو للفريق الكتالوني في الصيف الماضي، مقابل شراء جزء من استديو برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، سيكون أمامه بديلين لحل تلك الأزمة، الأول وهو الأقرب للتنفيذ أن تتفق الإدارة مع شركة جديدة، بدلًا من الشركة المتعثرة لشراء نسبتها في استديو برشلونة.

وأفادت الصحيفة أن هناك بالفعل مفاوضات متقدمة مع أحد المستثمرين، ومن المتوقع الوصول لاتفاق بشأن إتمام الصفقة في الأسابيع القادمة، مما يوفر سيولة مالية تساعد الإدارة على تلبية طلبات تشافي.

أما الحل الثاني هو أن تتحلى الإدارة بالصبر، وتواصل البحث عن بديل للشركة المتعثرة حتى نهاية الموسم الحالي، وقبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.