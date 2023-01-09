البداية بمليون ريال .. آل الشيخ يطرح مزادًا على تذكرة "فوق الخيال" لكأس موسم الرياض

طرح وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ مزادًا على تذكرة خاصة لمباراة كأس موسم الرياض التي سيُواجه خلالها باريس سان جيرمان يوم 19 يناير الجاري فريقًا من لاعبي الهلال والنصر في الرياض.
تذاكر المباراة طرحت بالفعل يوم أمس وقد أعلن آل الشيخ أن الطلبات للحصول عليها تجاوزت الـ1.5 مليون طلب، ومن ثم أعلن طرح مزاد يبدأ بمليون ريال على تذكرة "فوق الخيال" التي ستمنح صاحبها ميزات خاصة في اللقاء الذي يُتوج فعاليات موسم الرياض.
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التذكرة التي ستكون وحيدة ستمنح صاحبها حق حضور مراسم انطلاق اللقاء وتتويج الفائز وكذلك الدخول إلى غرف خلع الملابس وحضور عشاء خاص مع نجوم الفريق الباريسي، وكذلك حضور اللقاء من مكان مجاور لآل الشيخ.
عبد العزيز بغلف العضو الشرفي في النصر قدم مبلغ 2.5 مليون ريال ومازال المزاد منعقدًا حيث سيغلق يوم الـ17 من يناير ويُعلن عن الفائز به، علمًا أن ريعه بالكامل سيُحول إلى منصة إحسان الخيرية الناشطة في السعودية.
يُشار إلى أن تلك المباراة ستكون الأولى لكريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي وكذلك المواجهة الأولى مع ليونيل ميسي عقب تتويج الأخير بكأس العالم قطر 2022.
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