البداية بمباراة الاتحاد .. الكشف عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

تحديد مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023...

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية، للمرة الأولى في تاريخها.

وتعتبر المملكة العربية السعودية، هي الدولة الخامسة التي تستضيف مونديال الأندية، بعد اليابان، المغرب، الإمارات، وقطر.

وبحسب ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن مونديال الأندية سينطلق يوم 12 ديسمبر المقبل بمباراة الدور التمهيدي والتي ستجمع الاتحاد السعودي، أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي.

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على أن تكون مباريات الدور الثاني يوم 15 ديسمبر، وسيكون مباريات نصف النهائي بمشاركة، مانشستر سيتي، وبطل قارة أمريكا الجنوبية، يوم 18 من الشهر ذاته.

وستكون مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والنهائي يوم 22 ديسمبر.

وتحددت حتى الآن ستة فرق ستشارك في البطولة، من أصل سبعة، وهي اتحاد بطل الدوري السعودي، الأهلي المصري بطل إفريقيا، مانشستر سيتي بطل أوروبا، أوراوا ريد داياموندز بطل آسيا، كلوب ليون بطل أمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا.

ويتبقى فقط الكشف عن بطل أمريكا الجنوبية، ليكتمل نصاب الفرق المشاركة في البطولة، وسيتم تحديد هذا الفريق عقب نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 4 نوفمبر القادم

جدير بالذكر أن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023، ستقام يوم الخميس 7 سبتمبر، في مدينة جدة السعودية.