رسميًا - البحرين تستضيف مواجهة السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي كان قد وقع في المجموعة الرابعة

ماجد جزر

أعلن الاتحاد الرسمي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تحديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب مباراة الأخضر السعودي أمام المنتخب اليمني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.

الحساب الرسمي للمنتخب عبر "تويتر" غرد : " بداية الطريق نحو المونديال من #البحرين، الاتحاد الآسيوي يعتمد استاد البحرين الوطني ملعبًا لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب #اليمن يوم 🔟 سبتمبر ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".

المنتخب السعودي كان قد وقع في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة ودية قبل مواجهة المنتخب اليمني أمام منتخب مالي في الدمام يوم 5 سبتمبر المُقبل.

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ويستعد الفرنسي هيرفي رينارد للظهور الأول على رأس الجهاز للفني للمنتخب السعودي لكرة القدم بعد أن تولى مهمة تدريبه بعد دراسة عدة ملفات بعناية من قبل اتحاد القدم.