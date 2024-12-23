رغم الفوز .. البحرين تصعد الأزمة ضد حكم القمة الخليجية أمام المنتخب السعودي

البحرين حصلت على 3 نقاط غالية في بداية مشوارها بـ"خليجي 26"..

صعد الاتحاد البحريني لكرة القدم، من "صراعه" مع الحكم الكويتي أحمد العلي، الذي أدار القمة الخليجية أمام منتخب السعودية، مساء يوم الأحد الماضي.

منتخب البحرين فاز (3-2) على نظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وأعلن مصدر بحريني مسؤول في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس"، مساء اليوم الإثنين، تقديم شكوى ضد العلي أمام اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، بشكل رسمي.

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المصدر قال: "خاطبنا الاتحاد، وأبدينا استياءنا من تحامل الحكم الدولي الكويتي في قراراته ضد منتخبنا، وطريقة تعامله مع لاعبينا، خلال إدارته للقاء أمام الأخضر السعودي"؛ على حد وصفه.

وشهدت القمة الخليجية اعتراضات من الجانبين البحريني والسعودي، على أداء العلي؛ الذي احتسب ركلة جزاء للأخضر، جاء منها الهدف الثاني في الدقيقة 86؛ إلا أنها لم تشفع للأخير من أجل الخروج ولو بنقطة وحيدة.

ويستعد المنتخب البحريني لمواجهة نظيره العراقي، مساء يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

جدير بالذكر أن البحرين تتصدر جدول ترتيب "المجموعة الثانية" ببطولة كأس الخليج، برصيد 3 نقاط؛ وبفارق الأهداف عن العراق "الوصيف"؛ بينما يحتل المنتخبان السعودي واليمني المركزين الثالث والرابع - على التوالي -، بدون أي نقاط.