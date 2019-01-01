البحرين الأقرب لاستضافة النصر كملعب مُحايد في دوري أبطال آسيا

تلتقي الأندية السعودية أمام الإيرانية على ملاعب محايدة

كشفت تقارير صحفية سعودية مقربة من نادي النصر رغبة الإدارة في اختيار مملكة البحرين لاستضافة مواجهات الفريق أمام سباهان أصفهان الإيراني.

وتلتقي الأندية السعودية أمام الإيرانية على ملاعب محايدة منذ أكثر من موسم على خلفية الأزمات السياسية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يخوض العالمي مباريات أمام سباهان في البحرين كملعب محايد لمواجهة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأتي اختيار البحرين بعدما تأكدت الإدارة من عدم جدوى اختيار ملاعب الإمارات أو عمان لخوض المواجهات، إضافة إلى قرب مملكة البحرين من الدمام وسهولة وصول مشجعي الفريق إلى ملعب المباراة.

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 قد أوقعت نادي النصر في المجموعة الرابعة رفقة السد القطري وسباهان الإيراني والفائز من ملحق (العين الاماراتي - بونيودكور الأوزبكي - الزوراء العراقي).

يُذكر أن نادي النصر يُشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا بصفته بطلاً للدوري السعودي عن الموسم الماضي 2018\2019.