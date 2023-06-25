البحث مستمر .. ريال مدريد في أزمة بسبب حراسة المرمى!

علي رفعت
Alisson Thibaut Courtois Liverpool Real Madrid Champions League 2022-23Getty
انتقالاتريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاأندري لونين

اختيارات النادي الملكي غير متاحة حاليًا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يعاني في الوقت الحالي من مشكلة واضحة في حراسة المرمى قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن مستقبل الحارس الثاني أندريه لونين ليس محسومًا بعد، حتى لو حُسم فهو ليس بموضع ثقة لدى جماهير الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الملكي وضعت ثلاثة أسماء لنفسها في سوق الانتقالات من أجل تعويض الحارس الأوكراني هم دافيد سوريا لاعب خيتافي وفرناندو باتشيكو حارس إسبانيول بالإضافة إلى ستوله ديميتريفسكي لاعب رايو فاييكانو.

وأكدت أن الاختيارات جميعها قد يكون من الصعب ضمها في سوق الانتقالات الصيفية، لظروف مختلفة تخص كل حارس وفريقه الحالي.

جدير بالذكر أن لونين كان قد تلقى 13 هدفًا في 12 مباراة خاضهم مع ريال مدريد هذا الموسم منهم رباعية في الخسارة من جيرونا وهدف في الخسارة من مايوركا وآخر في التعادل مع شاختار.

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