البحث عن حلول جارٍ .. لابورتا مصمم على عودة ليونيل ميسي

برشلونة يقاتل من أجل عودة ميسي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة يسعى بقوة لعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قلعة النادي بالفترة المقبلة.

ويقترب عقد ميسي من نهايته مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وحتى الآن لم يصل الطرفين إلى اتفاق نهائي لتجديد العقد، ويضغط برشلونة بقوة على ميسي لإقناعه بالعودة لهم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ملف عودة ميسي على طاولة إدارة برشلونة في الوقت الحالي ويبحثون عن طرق ليتمكنوا من إغواء النجم الأرجنتيني للعودة إلى منزله، لكنها لديها مشكلة كبيرة في سقف رواتب الفريق، وستجد صعوبة في صياغة عرض قوى لليو، خاصةً وأنه يطمح في عقد كبير مع النادي الباريسي أو مع نادٍ آخر يتمتع بقدرة مالية عالية في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في قطر أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية مثل تجربة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

"موندو ديبورتيفو" أكدت أيضًا أن والد ميسي يجرى محادثات مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد العقد، لكنه يرغب في معرفة المشروع الرياضي للفريق بالفترة القادمة بعد الفشل الأوروبي الكبير، موضحة أنه يجب عليه.

أما في برشلونة فهم يراهنون على العامل البشري في عودة ميسي للفريق واعتزاله بقميص نادي طفولته، رغم أن علاقته برئيس برشلونة لابورتا ما زالت متوترة، إذ التقوا في حفل جوائز الأفضل 2022، ورأوا بعضهما البعض ولم يحيوا بعضهما.

ويريد تشافي مدرب برشلونة عودة ميسي للفريق رغم علمه بصعوبة الأمر، ولكن يراهن على عودته والتكيف مع نظام الفريق الحالي، وتتحدث غرفة ملابس برشلونة بصراحة عن عودة محتملة لميسي بشروط خاصة.