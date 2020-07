يوفنتوس ضد لاتسيو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة 34 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي تقام على ملعب أليانز ستاديوم

يوفنتوس 2 × 1 لاتسيو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

97' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء.

93' رونالدو يحاول العبور من باستوس في اليسار، لكن الأنجولي يتدخل عليه ويشير الحكم إلى خطأ عليه.

92' بونوتشي يتعرض لإصابة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

90' تصويبة خطييييييييييييييرة للاتسيو من ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء عن طريق سافيتش يطير لها تشيزني ويبعدها.

89' فالبو ومورو يدخلان بدلاً من فيليبي ولاتزاري.

89' روجاني يدخل بدلاً من ديبالا.

87' عرضية من اليمين عن طريق لاتزاري يبعدها دانيلو.

83' جوووووووووووووول للاتسيو عن طريق إيموبيلي بعد أن سدد ركلة الجزاء على يمين تشيزني الذي طار لها لكن الكرة عبرت للمرمى.

82' كرة أمامية ليوفنتوس ينطلق لها إيموبيلي من خلف بونوتشي الذي يحاول تشتيتها لكنه يركل إيموبيلي بدلاً من الكرة ويتحصل على إنذار.

82' ركلة جزااااااااااااااااااء للاتسيو بعد تدخل من بونوتشي على إيموبيلي.

78' البدييييييييييل أنديرسون يرسل تسديدة قوية يبعدها تشيزني إلى الركنية.

75' أندريه أنيدرسون يدخل بدلاً من كاتالدي.

72' كرة أمامية ليوفنتوس تصل لديبالا في يمين منطقة الجزاء، فيروض الكرة ثم يرسل تسديدة يسارية يعترضها ستراكوشا.

70' تقدم للاتسيو في هذه الأثناء وتراجع ليوفنتوس

66' فافرو يدخل بدلاً من كايسيدو في صفوف لاتسيو، وأديكاني يدخل بدلاً من أنديرسون.

66' ديبالا توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية حولها رونالدو برأسه للمرمى، لكن الكرة تصطدم بالعارضة.

66' أووووووووووووووووووووووو، العارضة تحرم رونالدو من الهدف الثالث.

63' ركنية ليوفنتوس من اليسار تنفذ بعرضية يقابلها رونالدو برأسية تصل سهلة ليد ستراكوشا.

57' ماتويدي ودانيلو يدخلان بدلاً من دوجلاس ورامسي.

54' ديبالا افتك كرة من لويز فيليبي في الوسط وينطلق بها في مرتدة سريعة حتى يواجه ستراكوشا الذي يخرج من مرماه، فيمرر الكرة لرونالدو الذي يودعها في المرمى الفارغ من يسار منطقة الجزاء.

54' الثااااااااااااااااااني ليوفنتوس عن طريق رونالدو.

51' جووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق رونالدو بعد تسديد ركلة الجزاء على يسار ستراكوشا.

50' أوووووووووووووووووو، الحكم يعود للفيديو ثم يحتسب ركلة جزاء ليوفنتوس.

49' تسديدة قويييييية من رونالدو من أمام منطقة الجزاء تصطدم بيد باستوس، والحكم يشير إلى ضربة حرة.

47' ديبالا يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يحولها رونالدو للمرمى، لكن باستوس ينطلق للكرة ويشتتها من على الخط.

46' بداية الشوط الثاني...

49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

48' لاتزاري ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها ساندرو للركنية.

46' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' يا رباااااااااااااااااااه، إيموبيلي يرسل تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء تعبر من على يمين تشيزني ثم ترتطم بالقائم.

40' محاولات من لاتسيو في هذه الأثناء، لكن لا خطورة على المرمى.

37' تدخل قوي من أنديرسون على بينتانكور، والبطاقة الصفراء الأولى في المباراة.

36' خطيييييييييرة ليوفنتوس بتسديدة رأسية من رونالدو بعد عرضية من على يمين الحارس، تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار ستراكوشا.

35' رابيووووووو يهرب بالكرة في يسار منطقة الجزاء ويرسل تسديدة يبعدها ستراكوشا.

33' كوستا يمرر كرة لرابيو الذي يرسل تسديدة من اليسار يعترضها الدفاع.

31' خطييييييييرة ليوفنتوس بتمريرة من رامسي من يسار منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتعبر الكرة من جانب الدون.

30' تمريرات بين لاعبي يوفنتوس حتى تصل الكرة لرونالدو الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

27' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف اللقاء.

25' الحكم يمنح اللاعبين راحة لشرب المياه.

22' رونالدو يدخل منطقة الجزاء ويرسل تسديدة يعترضها الدفاع.

19' خطأ ليوفنتوس من اليمين ينفذه بينتانكور بعرضية تعبر من الجميع وتصل لبونوتشي على القائم الثاني، لكنها تعبر من على رأسه إلى ضربة مرمى.

15' ضغط قوي من يوفنتوس على لاتسيو.

12' خطأ ليوفنتوس من اليسار ينفذه ديبالا بعرضية تصل لدي ليخت الذي يحول الكرة من يمين منطقة الجزاء إلى العمق بعرضية ثانية يبعدها الدفاع.

9' ديبالا يمرر كرة في يمين منطقة الجزءا لرونالدو الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى من على يمين ستراكوشا.

6' إيموبيلي يمرر كرة خطيرة في يسار منطقة الجزاء حيث كايسيدو الذي يرسل تسديدة يبعدها تشيزني.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود ولاتسيو على اليمين بالأزرق السماوي.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل لاتسيو:

التشكيل | 3-5-2

توماس ستراكوشا

فرانشيسكو أكيربي - لويز فيليبي - باستوس

ديان أندرسون - دانيلو كاتالدي - ماركو بارولو - ميلنكوفيتش سافيتش - مانويل لازاري

تشيرو إيموبيلي - فيليبي كايسيدو

البدلاء : بوبي أديكاني - دينيس فافرو - سيلفيو بروتو - لوكا فالبو - جويدو جوريري - نيكولا أرميني - أندري أندرسون

تشكيل يوفنتوس:

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

آرون رامسي - بينتانكور - أدريان رابيوت

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا

البدلاء : كارلو بينسوليو - دانيلو - ماركو أوليفيري - ميراليم بيانتيش - بلايز ماتويدي - سيموني ماوتورو - دانيلي روجاني - ميريه ديميرال - ويسلي - جونزالو هيجواين - جيانلويجي بوفون

البيانكونيري قريب من حسم اللقب هذا الموسم، لكنه لا يقدم أداء جيد منذ عودة الكالتشيو من التوقف بسبب فيروس كورونا، لكنه محظوظ بتعثر المنافسين معه على لقب الدوري، لذلك لم يفقد المركز الأول حتى الآن.

تعادل يوفنتوس في آخر مباراتين مع ساسوولو 3-3 وأتالانتا 2-2، كما أنه خسر مباراة ميلان قبلهما 4-2، لذلك سيكون عليه تحقيق الفوز في المباراة القادمة لمصالحة جماهيره والعودة للطريق الصحيح.

يحتل فريق السيدة العجوز المركز الأول برصيد 77 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، وقد لعب الفريق 33 مباراة فاز في 24 وتعادل في 5 وخسر 4.

لاتسيو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي ، حيث جمع 69 نقطة من 33 مباراة، فاز في 21 منهم وتعادل في 6 وخسر 6، ولم يفز الفريق في آخر 4 مباريات ويعيش نفس ظروف يوفنتوس ، لذا من المتوقع أن يسعى للفوز على المتصدر حيث أن هذا الطريق الوحيد لإسعاد الأنصار بعد ابتعاد لقب الدوري.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة القمة في الجولة 34 من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو على ملعب أليانز ستاديوم.