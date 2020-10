ريال مدريد ضد شاختار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد ضد شاختار في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقامة بملعب ألفريدو دي ستيفانو

ريال مدريد 2 × 3 شاختار

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

95' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء..

94' الحكم يعود للفيديو ويلغي الهدف...

92' فالفيردي أرسل تسديدة أرضية قوية من أمام منطقة الجزاء، عبرت من توربين الذي حجب فينيسيوس عنه الرؤية للشباك

92' التعااااااااااااااااااادل لريال مدريد عن طريق فالفيردي..

90' حصار مدريدي قوي بحثًا عن التعادل، وشاختار صامد.

87' تدخل قوي من ميليتاو على تيتي لمنع هجمة مرتدة، وخطأ لشاختار وإنذار على البرازيلي.

86' سوداكوف يدخل بدلاً من دينتينيو الذي يخرج بداعي الإصابة.

85' أسينسيو يرسل عرضية من اليسار يتركها مارسيلو تعبر، فتصطدم الكرة بخوتشولافا وتنتهي الخطورة.

80' الحكم يلغي الحكم بداعي التسلل ويأتي التأكيد من غرفة الفيديو سريعًا.

80' تيتي استقبل تمريرة في وسط الميدان وانطلق حتى دخل يسار منطقة الجزاء، فدار تحت حصار فاران ومرر كرة لسولومون الذي انفرد بكورتوا، فراوغه ثم أرسل تسديدة ساقطة مرت للشباك.

80' جوووووووووووووووووووووووووول أبيض لشاختار عن طريق سولومون.

78' خطيييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من اليسار عن طريق فينيسيوس يقابلها ميندي بتسديدة رأسية تصطدم بكورنيينكو وتخرج إلى ركنية.

77' استحواذ على الكرة من قبل شاختار في هذه الأثناء.

73' تيتيييييييي يتوغل في يمين منطقة الجزاء ويتبادل الكرة مع دينتينيو، لكن ميليتاو يفتكها.

70' كروس يدخل بدلاً من مودريتش.

68' حصار متواصل من ريال مدريد من أجل إدراك هدف التعادل، لكن مرتدات شاختار تبقى خطيرة.

64' الرااااااااااااااااائع تيتي ينفرد بكورتوا ويرسل تسديدة يبعدها الإسباني ببراعة.

62' الخطييييييييير فينيسيوس يضم بالكرة في يسار منطقة الجزاء، فيحاصره الدفاع ويحاول إبعاد الكرة، لكنها تصل لبنزيما الذي يرسل تسديدة يضع بوندار قدمه أمامها ويبعدها للركنية.

59' البرازيلي افتك كرة من قبيل يسار منطقة الجزاء ودخل عمق المنطقة، ثم أرسل تسديدة أرضية مرت للشباك من على يمين تروبين.

59' الثااااااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق فينيسيوس.

59' فينيسيوس يدخل بدلاً من يوفيتش.

56' كورنيينكو يمرر كرة من على يسار منطقة الجزاء يقابلها تيتي بتسديدة أرضية، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى من على يمين كورتوا.

55' الراااااااااائع تيتي يضم بالكرة ثم يرسل بينية من على يمين القوس تصل لدينتينيو في مواجهة كورتوا، لكن الإسباني يتألق ويبعد الكرة.

54' مودريتش ضم بالكرة من اليسار، ثم أرسل تسديدة قوية عبرت للشباك من على يسار تروبين الذي وقف يشاهد.

54' جوووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق مودريتش...

53' مارسيلو يرسل عرضية من اليسار يحولها كاسيميرو من القائم الثاني إلى عمق المنطقة، لكن الدفاع يشتت الكرة.

49' تصوييييييييبة من أسينسيو من أمام منطقة الجزاء، يعترضها تروبين ببراعة.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

دخول بنزيما بدلاً من رودريجو مع بداية الشوط الثاني

46' نهاية الشوط الأول من المباراة...

42' سولومون انطلق بالكرة من يسار الوسط حتى وصل إلى قبيل منطقة الجزاء، فتبادل الكرة مع تيتي الذي أعادها له بكعبه، فقابلها بتسديدة أرضية مرت للشباك من على يمين كورتوا.

42' الثاااااااااااااااااااالث لشاختار عن طريق سولومون...

37' دينتينيو يتعرض لإصابة قوية، والحكم يوقف اللعب لعلاجه..

33' الخطير تيتي ضم بالكرة في اليمين ثم أرسل تسديدة قوية اعترضها كورتوا، فارتدت الكرة وانطلق لها فاران ودينتينيو، فاصطدمت الكرة بالفرنسي ومرت للشباك.

33' الثاااااااااااااااااااني لشاختار عن طريق فاران بالخطأ في مرماه...

29' كورنيينكو توغل بالكرة في اليسار ثم ضم إلى عمق منطقة الجزاء ومرر كرة لتيتي الذي أرسل تسديدة أرضية مرت للشباك من على يمين كورتوا.

29' جوووووووووووووووووول أول لشاختار عن طريق تيتي.

27' كرة أمامية رااااااااائعة لشاختار ينطلق لها دينتينيو، لكن كورتوا الأقرب للكرة

26' مازال ريال مدريد مستحوذ، لكن الوصول لمرمى شاختار يبدو صعبًا.

20' أسينسيو يمرر كرة بكعبه لميندي الذي يرسل عرضية أرضية من اليمين يبعدها الدفاع

15' ميندي يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

14' كرة أمامية لشاختار تصر لبونفيم الذي انفرد بكورتوا ثم أرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الإسباني

14' يا ربااااااااااااااه .. كورتوا يحرم شاختار من الهدف الأول...

12' هجوم مرتد لشاختار بانطلاقة في اليمين من مارلوس الذي يمرر الكرة لتيتي في يمين منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية يبعدها فاران.

8' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها كورنيينكو بعد تدخل قوي على ميندي.

2' سيطرة لريال مدريد في هذه الأثناء، وتراجع تام لشاختار.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ريال مدريد

يبدأ زين الدين زيدان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - إدير ميليتاو - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - رودريجو

تشكيل شاختار

يبدأ المدرب لويس كاسترو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أناتولي تروبين

فيكتور كورنيينكو - دافيت خوتشولافا - فاليري بوندار - دودو

مايكون

مانور سولومون - ماركوس أنطونيو - مارلوس بونفيم - ماتيوس تيتي

دينتينيو

يحتل النادي الملكي المركز الأول في جدول الدوري الإسباني برصيد ١٠ نقاط، وهو نفس رصيد نادي قادش صاحب المركز الثاني، ونادي غرناطة صاحب المركز الثالث، ويفصل بينهم رصيد الأهداف، ولم يقدم الريال الأداء المنتظر والمرضي لجماهيره حتى الآن، ولم يحقق نتائج جيدة بشكل كافي في الموسم الجديد، فبعد فوزه بالبطولة الموسم الماضي خرج الفريق من دوري الأبطال بعد خسارته أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ليعود في الموسم الجديد من الدوري بمستوى أقل من المتوقع.

خاض ريال مدريد حتى الآن ٥ مباريات في المسابقة تمكن من تحقيق الفوز في ٣ منهم، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراته الأخيرة بنتيجة ١-٠ أمام نادي قادش الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الثانية وحقق نتائج جيدة حتى الآن في الدوري الإسباني، ويسعى الملكي في المباراة القادمة لتقديم مباراة جيدة ونتيجة مرضية تعويضاً لجماهيره عن الهزيمة الأخيرة.

نادي شاختار هو بطل الدوري الأوكراني للموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري هذا الموسم حتى الآن، ويعد فريق قوي يسعى لتقديم مباراة قوية وتنافسية أمام الأبيض الإسباني.

