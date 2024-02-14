البايرن ضد لاتسيو | خدعوك فقالوا "لعنة هاري كين".. عملاق ميونخ في غيبوبة والمحصلة موسم صفري!

أوباميكانو يفعل زر التدمير الذاتي من جديد!

سقط بايرن ميونخ في فخ الخسارة بهدف دون رد أمام مضيفه لاتسيو، اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح لاتسيو في تسجيل هدف الفوز على بايرن ميونخ، عن طريق شيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وكان البايرن بجميع نجومه وعلى رأسهم المهاجم الإنجليزي هاري كين، مجرد شبح لفريق لا يستحق أبدًا الاستمرار في البطولة الأوروبية الكبرى، حتى لو استطاع أن يعوض الخسارة في مباراة الإياب المقررة 5 مارس المقبل في إليانز آرينا.

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ويرصد "جول" في التقرير التالي أبرز ما قدمه بايرن ميونخ في مباراة لاتسيو...

لعنة الأمير.. كين جاء وجلب النحس معه!

صحيح أن كين، لم يحقق أي بطولة مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رغم معدلاته التهديفية الإعجازية، وهو الأمر الذي أجبره على الرحيل إلى نادي بايرن ميونخ من أجل تكليل مسيرته ببطولات تعوضه سنين العجاف في توتنهام.

إلا أن الحديث عن لعنة هاري كين التي تعرقل العملاق البافاري، لن يكون سببًا كافيًا في ظل هذا المستوى المخزي لكافة عناصر الفريق.

السيناريو الأسود لموسم صفري!

منذ وصول هاري كين إلى نادي بايرن ميونخ، والعملاق البافاري يعاني بشدة، حيث خسر نهائيين في بطولة السوبر الألماني وكأس ألمانيا.

وفي الدوري الألماني "البوندسليجا" الذي حافظ البايرن عليه خلال آخر 11 موسم، خسر العملاق البافاري مباراته الثالثة بنتيجة (3-0) أمام باير ليفركوزن، السبت الماضي ليتأخر الآن بفارق 5 نقاط عن المتصدر قبل 13 مباراة متبقية

إحصائيات هاري "صفر كبير"!

هاري كين ترس معطل في الماكينة الألمانية، ولا يمضي بمفرده في مسلسل الإخفاق الذي يعيشه الفريق.

لكن الإحصائيات تؤكد أن "الأمير هاري" عليه أن ينفض الغبار ويؤدي ما عليه من أدوار قيادية داخل الملعب، وأن يزيد من شراسته الهجومية لإنقاذ الفريق.

ففي مباراة اليوم، يمكن وصف أداء هاري كين بالصفر الكبير، فهو لم يسجل أو يصنع هدفًا أو فرصة محققة، لم يرسل كرة عرضية صحيحة وصوب كرتين فقط على المرمى بدون أي تأثير.

أوباميكانو .. زر التدمير الذاتي

كما ذكرنا مسبقًا، أن لعنة هاري كين ليست الوحيدة التي تورط البايرن في هذا الأداء الكارثي، لكن هناك ثغرة دفاعية في الفريق ظاهرة بكل وضوح وهي الفرنسي دايوت أوباميكانو.

وفشل أوباميكانو في منع إيساكسون من تسديد كرة داخل منطقة الجزاء، حيث دهس قدم مهاجم لاتسيو وتسبب في احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

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وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أوباميكانو بعد تدخله العنيف على قدم إيساكسون، ليكمل بايرن ميونخ المباراة ب10 لاعبين لأكثر من 20 دقيقة لعب.

هذا المشهد أعاد للأذهان خطأ أوباميكانو القاتل في مباراة مانشستر سيتي خلال دور الثمانية من نسخة العام الماضي في دوري الأبطال، ومنح المنافس هدية ثمينة لافتتاح التسجيل، قبل أن يكرر الخطأ في الإياب الذي انتهى بالتعادل (1-1).

ويمكن وصف أوباميكانو بأنه زر التدمير الذاتي للبايرن في دوري الأبطال، وإذا لم ينجح البافاري في التعويض خلال مباراة الإياب لن ترحمه الجماهير وستطالب برحيله والبحث عن مدافع جديد والأقرب هو رونالد أراوخو من برشلونة.