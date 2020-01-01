رسميًا .. الباطن يعود سريعًا إلى دوري المحترفين

الباطن هبط الموسم الماضي وعاد الموسم الحالي

نجح الباطن في خطف البطاقة الأولى المؤهلة للدوري السعودي للمحترفين، مستفيدًا من تعثر منافسه العين.

الباطن فاز أمس الإثنين، أمام جدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ34 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

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سجل هدفي العائد لدوري المحترفين حسن شراحيلي ومهدي الرصايصي في الدقيقتين 22 و50، بينما أحرز المنافس هدفه الوحيد في الدقيقة الثامنة عن طريق إسماعيل عمر.

بهذا الفوز، كان الباطن في حاجة لتعثر منافسه المباشر العين، وبالفعل تعادل الأخير اليوم الثلاثاء، أمام البكيرية بهدف لكل منهما.

وصعد الباطن بحصده 69 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن العين؛ محتل المركز الثاني.

الباطن كان قد هبط الموسم الماضي للدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه بعدما صعد لدوري المحترفين في موسم 2015-2016.

يذكر أن العدالة هو أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى بعدما حصد 21 نقطة فقط خلال 28 مباراة بدوري المحترفين.