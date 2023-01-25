الباب مغلق أمام ليفربول وريال مدريد .. دورتموند يجهز عرضًا خياليًا لبيلينجهام!

عرض لا يُرفض بوروسيا دروتموند لتجديد عقد بيليجهام!

قدم نادي بوروسيا الألماني، عرضًا مميزًا للاعب الوسط جود بيلينجهام، لمحاولة اقناعه بتجديد عقده، في ظل محاولات من ريال مدريد وليفربول لضمه.

وكان صاحب الـ 19 عامًا قد انضم لبوروسيا دورتموند في صيف 2020، قادمًا من برمنجهام سيتي.

وفي محاولة قوية من دورتموند لإبقاء اللاعب، كشفت صحيفة بيلد، أن النادي الألماني يعرض على الجوهرة الإنجليزية التجديد حتى عام 2026، مقابل راتب يصل إلى 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكشفت الصحيفة، أن بذلك العرض سيكون بيلينجهام أول لاعب في تاريخ دورتموند يمنح هذا الراتب.

في حين تتصارع الأندية الكبرى على ضم لاعب الوسط الإنجليزي، أمثال ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي.