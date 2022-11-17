البابا فرانسيس يتحصل على الكرة الذهبية!

البابا فرانسيس معروف بحبه لكرة القدم

تحصل البابا فرانسيس على نسخة من الكرة الذهبية كهدية من نجم برشلونة وبلغاريا السابق هريستو ستويتشكوف على هامش حفل خيري جمع الأرجنتيني بنجوم الكرة.

وعُرف عن فرانسيس الأرجنتيني الجنسية حبه لكرة القدم ومتابعته عن قرب للدوري في بلاده على الأخص، وقام في عدة مناسبات بمناقشة آرائه الكروية على العلن.

وأُقيم حفلاً خيرياً جمع بابا الفاتيكان مع مجموعة من نجوم الكرة الحاليين والسابقين في قاعة الأب بول السادس بملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

وكانت المفاجأة من قبل نجم برشلونة السابق هريستو ستويتشكوف الذي أعطى البابا هدية قيمة في صورة نسخة طبق الأصل من الكرة الذهبية الخاصة به، والتي فاز بها في 1994.

ومن ضمن الحضور أيضاً البرازيلي رونالدينيو الذي ظهر مبتسماً كعادته عند مصافحته للبابا الذي أبدى سعادته بمقابلة نجوم الكرة.