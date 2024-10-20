الإيقاف ستة أشهر للاعب إيراني بسبب وشم جديد!

الإيقاف في انتظار لاعب إيراني بسبب الوشم...

قررت لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية والإيقاف على أحد لاعبي فريق ناساجي، بسبب وضع وشم على جسده.

وأشارت تقارير صحفية إيرانية، إلى أن ارمين سهرابيان، لاعب فريق ناساجي، تم توقيع عقوبة مالية عليه قدرها 600 مليون تومان، ما يقارب 13 ألف يورو، بالإضافة إلى إيقاف لمدة ستة أشهر بعد وضعه وشم على جسده.

وأفاد التقرير إلى أن لجنة الأخلاق قررت أن يتم استخدام هذه الغرامة المالية لتطوير كرة القدم في جزر تونب كوك، وتونب بوجار، بالإضافة إلى جزيرة أبو موسى.

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وكان اللاعب الإيراني، صاحب الـ 29 عامًا، قد وقع على عقود انتقاله إلى صفوف ناساجي، في صفقة انتقال حر، قبل أيام بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الاستقلال.

جدير بالذكر أن سهرابيان، لم يشارك في أي مباراة حتى الآن مع ناساجي، وخاض هذا الموسم مباراتين، تمكن خلالهم من صناعة هدفًا.