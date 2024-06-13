الإنفلونزا تضرب الديوك .. فرنسا تكشف "الحالة الصحية" لكانتي ومبابي

بعثة فرنسا تعاني من الإنفلونزا قبل اليورو...

نفى المنتخب الفرنسي، الأنباء التي انتشرت حول الحالة الصحية لنجولو كانتي، لاعب فرنسا، ونادي الاتحاد السعودي، بعد معاناة بعثة الديوك الفرنسية، من فيروس الانفلونزا.

وتعرضت بعثة المنتخب الفرنسي، إلى إصابة بفيروس الإنفلونزا، وتأثر بها بعض نجوم الفريق، وعلى رأسهم كيليان مبابي، والمدرب ديديه ديشان.

وقال رافاييل رايموند، المسؤول الإعلامي للمنتخب الفرنسي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: " كانتي تدرب في الحصة التدريبية يوم الخميس، دون أي عوارض صحية، ما يعني جاهزيته لمواجهة النمسا الإثنين المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة اليورو".

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وتابع: " الجميع سيكون على ما يرام خلال الأيام المقبلة، وسوف يشاركون في المباريات المقبلة في المسابقة".

جدير بالذكر ان المنتخب الفرنسي، يستعد للمشاركة في بطولة يورو 2024، وسيلعب في المجموعة الرابعة برفقة كل من هولندا، النمسا، بالإضافة إلى منتخب بولندا.