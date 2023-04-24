فيديو | إنسانية أم لا مبالاة؟ .. تصرف كريستيانو رونالدو عقب وداع النصر لكأس الملك يسبب انقسامات

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo 2022-23Getty
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رونالدو شارك في وداع النصر لثاني بطولة له في الموسم الجاري، ودوري روشن البطولة الوحيدة المتبقية

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لم يسبب كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، غضب بين جمهور ناديه فقط، إنما كذلك سبب انقسامات بتصرفه عقب وداع الفريق لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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العالمي ودع الكأس على يد الوحدة، أمس الإثنين، بالخسارة بهدف نظيف، على ملعب الأول بارك، ضمن دور نصف النهائي، في لقاء شهد إهدار الدون أكثر من فرصة محققة.

وعقب المباراة، نشر الإعلامي عايض السعدي فيديو لصاروخ ماديرا أثناء خروجه من الملعب، وهو يلبي طلب أطفال نصراويين ويلتقط الصورة التذكارية معهم، معلقًا: "رونالدو يغادر الملعب غاضبًا".

وبينما أشادت قلة بإنسانية رونالدو واستجابته لطلب عشاقه، اعتبر البعض تصرفه لا مبالاة، إذ كتب أحدهم: "فين الغضب اللي فيه؟"، وعلق آخر: "حسستني أنه طالع يصفق في اللي حوله ويقطع ملابسه من الغضب".

يذكر أن كأس الملك هو ثاني الكؤوس التي يودعها النصر في الموسم الجاري بعدما أطاح به الاتحاد من كأس السوبر السعودي، وتتبقى له المنافسة على لقب دوري روشن فقط.

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