الإنجليز ليسوا الأغنى .. الحُكام الإسبان الأكثر تقاضيًا للأجور في الدوريات الكبرى!

كشف حساب للتحكيم الإسباني!

أصبح التحكيم الإسباني تحت المجهر، بعد "قضية نيجريرا" التي هزت كرة القدم الإسبانية مؤخرًا، حول دفع برشلونة أموال إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني والذي يخضع قيد التحقيق.

وكشفت تقارير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الحكام الإسبان هم الأكثر حصولًا على أموال كونهم أفضل الحكام في القارة العجوز، سواء من حيث الرتبة أو الراتب.

وبحسب التقارير فإن الحكم في الليجا يتقاضى 12500 يورو شهريًا من الراتب الأساسي، والذي يضاف إليه 4200 يورو عن كل مباراة يديرها من على أرض الملعب و 2100 يورو لحكم الفيديو المساعد.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن هذا يمثل فارق ضئيل للغاية إذا تمت مقارنته بالدوريات الكبرى الأخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقاضي الحكام راتبًا أساسيًا قدره 3700 يورو و 2200 يورو لكل مباراة يقودها، ما يقرب من 15000 يورو كفارق.

كما يتقاضى الحكام 7000 يورو لكل مباراة يقودها تحكيميًا في دوري أبطال أوروبا، تضاف إلى ما يتقاضاه الحمن في راتبه من الدوري.

ونظرنا إلى الإجمالي السنوي الذي يتلقونه الحكام الإسبان، وبحساب متوسط ​​حوالي 20 مباراة يديرها الحكم في الموسم ينتهي الأمر بالحكام الإسباني إلى تلقي متوسط ​​راتب قدره 250 ألف يورو سنويًا لما يقدر ب110 آلاف يورو في المتوسط ​​كحكم ساحة أو راية، لصالح 125 ألف يورو يحصلون عليها الحكام ​​في إيطاليا وفرنسا.