يتقدم بخطوة على الإنجليز .. برشلونة يسابق الزمن لخطف صفقة ذهبية قبل نهاية اليورو!

طلب تقسيط 60 مليون يورو!

يستعد برشلونة للدخول في سباق مع الزمن ومع المنافسين أيضًا، من أجل خطف صفقة الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيج الألماني في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة تعول على وجود شرط جزائي في عقد داني أولمو مع لايبزيج، يسمح له بمغادرة النادي حال دفع مبلغ 60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذا الشرط كان محل جدل بين أولمو والنادي الألماني خلال مفاوضات تجديد عقده، حيث طلب لايبزيج زيادة الشرط لأكثر من 60 مليونًا، إلا أن اللاعب تمسك بهذا الأمر وفرض كلمته في النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هذا الشرط يبقى مفعلًا فقط بدءًا من نهاية الموسم وحتى يوم 15 يوليو المقبل، أي مع آخر يوم في منافسات بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

ولذلك سيتعين على إدارة برشلونة أن تتحرك سريعًا لحسم هذه الصفقة المهمة، حيث يرغب النادي في ضم المهاجم الإسباني، خصوصًا أن هناك أندية أخرى وتحديدًا من الدوري الإنجليزي الممتاز تريد ضمه أيضًا.

وأكدت "موندو ديبورتيفو"، أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، دخل في مفاوضات مع وكلاء أولمو قبل شهر، ويحافظ على الاتصالات بشكل مكثف معهم لإقناعهم بإنجاز الصفقة لحساب ناديه.

وختمت: "برشلونة يريد استغلال العلاقة الجيدة بين وكلاء أولمو وإدارة لايبزيج، لتسهيل مهمة برشلونة في حسم الصفقة من خلال دفع الشرط الجزائي على دفعات؛ خصوصًا أن النادي الألماني لن يقبل تخفيض الرقم".