الإكوادور من جديد.. نجم تشيلسي وموهبته القادمة في أندية التعري خلال التوقف الدولي!

الاتحاد الإكوادوري يهددهم بوضوح..

هدد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بتسريح عدد من لاعبي المنتخب على هامش التوقف الدولي الذي خاض فيه المنتخب مباراة ودية ضد جواتيمالا في نيويورك وانتهت بفوز رفاق مويسيس كايسيدو بهدفين نظيفين.

فقد ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين للاعبي الإكوادور يحتفلون في نيويورك في بعض النوادي الليلية والحانات.

ما ظهر بشكل مؤكد، هو صور لكيندري بايز، موهبة المستقبل الذي نجح تشيلسي في ضمه بدءًا من الصيف القادم مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، والبالغ من العمر 26 عامًا، وهو في أحد الملاهي "أندية التعري" في نيويورك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما ظهرت مقاطع أخرى لنجم تشيلسي مويسيس كايسيدو الذي يعد الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي (133 مليون يورو) وهو يحتفل في مطعم TAQ الشهير.

كما اشتملت مقاطع الفيديو الخاصة بلاعبي الإكوادور على لاعبين آخرين من أبرزهم جيريمي سارمينتو وخوسيه سيفوينتس وجون ييبوا وويليان باتشو.